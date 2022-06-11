Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги наций
Сегодня, 11 июня, сборная Украины сыграет с Арменией в 3-м туре Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что Украина является безоговорочным фаворитом встречи. На победу украинцев дают коэффициент 1,17. Выигрыш Армении считают маловероятным – 16,0. Ничья – 7,0.
За свою историю Украина и Армения встречались 8 раз. Мы ни разу не проигрывали, трижды сыграли с армянами вничью.
Украина начала выступления в Лиге наций сразу со 2-го тура, где победила Ирландию 1:0.
Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11.06) и повторный с Ирландией (14.06).
Лига наций
Дивизион B
10 июня
Украина – Армения
Лодзь, стадион ЛКС
Начало в 16:00
Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго ТВ"
- 8 июня сборная Украины победила Ирландию во 2-м туре Лиги наций.
- Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что не сыграет в матчах Лиги наций против Армении и Ирландии.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что против Армении также не сыграют Георгий Бущан, Эдуард Соболь и Александр Сирота.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное