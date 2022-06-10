Украина – Армения: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены, что Украина является безоговорочным фаворитом встречи. На победу украинцев дают коэффициент 1,17. Выигрыш Армении считают маловероятным – 16,0. Ничья – 7,0.

За свою историю Украина и Армения встречались 8 раз. Мы ни разу не проигрывали, трижды играли с армянами вничью.

Украина начала выступления в Лиге наций сразу со 2 тура, где победила Ирландию 1:0.

Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).

Лига наций

Дивизион B

10 июня

Украина – Армения

Лодзь, стадион ЛКС

Начало в 16:00

Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго ТВ"

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