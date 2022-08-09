Украина арестовала корпоративные права и 35 объектов связанного с РФ предприятия более чем на 2,3 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в телеграмме.

"По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора арестованы корпоративные права и 35 объектов предприятия, связанного с РФ. Речь идет об одном из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины. Общая сумма арестованного – более 2 млрд 300 млн грн", - говорится в сообщении.

Также генеральный прокурор Андрей Костин в видеообращении отметил, что одним из приоритетов работы органов прокуратуры является выявление и арест активов российских компаний, непосредственно или косвенно ведущих бизнес в Украине и финансирующих войну за счет украинцев.

"По имеющейся у следствия информации, в течение 2017-2022 годов должностные лица предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму более 3 млрд грн. Следователи также считают, что они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 5 млрд грн с целью их легализации", - сказал Костин.

В другом уголовном производстве Офисом ГП в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права обществ более чем на 350 млн грн.

"Речь идет, в том числе, об одном из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице. Среди его владельцев - граждане России из близкого окружения главы России. Досудебным расследованием установлено, что денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовались для финансирования производства и поставок боеприпасов ", – добавил генпрокурор.

По ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права 9 субъектов предпринимательской деятельности Харьковского региона, учредителями которых являются граждане РФ, на общую сумму более 40 млн грн.

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