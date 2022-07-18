Украина арестовала белорусские локомотивы, которыми перевозили военные группировки РФ

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.

Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 70 млн грн.

По данным СБУ, локомотивы использовали для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения российских захватчиков к северным границам Украины. В дальнейшем эти лица сражались против украинских военных в Киевской и Черниговской областях.

СБУ установила местонахождение локомотивов на территории Киевщины и идентифицировала их использование в преступлениях против Украины.

Ранее суд арестовал корпоративные права и недвижимость 11 украинских предприятий, принадлежащих российским компаниям "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила , что Украина арестовала российские активы уже по меньшей мере на 33 млрд грн.

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