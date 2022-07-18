Украина арестовала белорусские локомотивы, которыми перевозили военные группировки РФ
По материалам СБУ арестованы белорусские локомотивы, которыми РФ перебрасывала военные группировки РФ к границам Украины
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.
Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 70 млн грн.
По данным СБУ, локомотивы использовали для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения российских захватчиков к северным границам Украины. В дальнейшем эти лица сражались против украинских военных в Киевской и Черниговской областях.
СБУ установила местонахождение локомотивов на территории Киевщины и идентифицировала их использование в преступлениях против Украины.
- Ранее суд арестовал корпоративные права и недвижимость 11 украинских предприятий, принадлежащих российским компаниям "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила , что Украина арестовала российские активы уже по меньшей мере на 33 млрд грн.
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