Украина арестовала активы российского олигарха Фридмана более чем на 12,4 млрд грн

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке", - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что ранее со счетов банка было арестовано 469 млн грн, подготовленных для вывода в РФ.

"Раньше, также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора, были арестованы 469 млн грн средств со счетов в Альфа-банке, которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не "заморачивались". Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом.

Движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер. Однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд прокуратурой, БЭБ и ДСР Нацпола во взаимодействии с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины", - рассказала Венедиктова.

В то же время Бюро экономической безопасности Украины отмечает , что олигарх пытался избежать санкций и конфискации имущества.

"Используя схему с фиктивными сделками, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и принудительного лишения прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", - сообщает Бюро.

Ранее ЕС ввел санкции против 26 российских олигархов и пропагандистов, в том числе против Фридмана.

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