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Война с Россией: хроника
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Украина арестовала 94 российских контейнеров на 18 млн грн

29 июня, 2022 среда
18:32
война с Россией

Нацполиция обнаружила 94 универсальных контейнеров, принадлежащих российским компаниям

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Национальная полиция Украины обнаружила 94 универсальных контейнеров на сумму 18 млн гривен, принадлежащих российским компаниям. Контейнеры, в которых перевозили разнообразные товары, сегодня переданы в коммерческое управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Установлено, что фактические собственники имущества полученный доход от его пользования выводят на счета российских и оффшорных компаний, - акцентируют правоохранители. - Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил врага и других незаконных военных формирований".

Кроме того, правоохранители предполагают, что могут существовать разные схемы и механизмы, чтобы скрыть настоящих собственников имущества и избежать принудительного изъятия объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.

  • Судналожил арест на активы в Украине, принадлежащие российским холдинговым компаниям Ростех, Татнефть, Русал и Группа ГМС
  • Гражданин РФ уклонялся от налогов – скрывал доходы от аренды коммерческой недвижимости, его имущество арестовал суд.

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Общество
Украина
полиция
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