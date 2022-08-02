Украина арестовала 4 судна, которые вывозили украденное Россией украинское зерно
По ходатайствам прокуратуры АР Крым и г. Севастополя суд наложил арест на 4 судна, которые перевозили похищенное украинское зерно из Крыма
Об этом сообщил в Facebook Офис генерального прокурора.
По данным следователей, суда заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, приняв участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, и, таким образом, были орудием совершения преступлений.
"Суды "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" под флагом РФ, а также сирийское судно осуществляют систематические незаконные меры к закрытому Севастопольскому морскому торговому порту. Таким образом Крымский полуостров используется РФ как "серая зона" для перевозки зерна, которым они незаконно завладели", – сообщает Офис генерального прокурора.
Продолжается расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).
- 15 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум капитанам российских судов, перевозивших украденное украинское зерно.
- 20 июля стало известно о том, что российские суда из 54 тыс. украденного у Украины зерна зашли в порты Сирии.
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