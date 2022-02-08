Украина арестовала 14 российских самолетов из-за полетов в оккупированный Крым
Прокуратура арестовала 14 самолетов российского авиаперевозчика "Газпром авиа", незаконно переправлявших пассажиров в оккупированный Крым
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.
Следователи установили, что российская авиакомпания "Газпром авиа" использовала 14 пассажирских самолетов незаконно для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов.
По данным Офиса генпрокурора, не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства.
"Эти действия рассматриваются прокуратурой автономии как подрывающие суверенитет Украины", - говорится в сообщении.
Всего по ходатайству прокуратуры автономии под арестом находятся 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, чем нарушили нормы международного права и законодательство Украины.
- Напомним, 6 декабря 2021 года из-за незаконных перелетов в Крым Украина арестовала 13 самолетов российского авиаперевозчика.
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