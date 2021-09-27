Украина арестовала 12 российских самолетов и 4 судна за работу в оккупированном Крыму
Украинский суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, а также на 4 судна из-за работы в оккупированном Крыму
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым .
Был наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозивших пассажиров на пункт пропуска "Симферополь-авиа" и 4 судна, заходили в порты и терминалов оккупированного полуострова.
Речь идет о 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Embraer".
Правоохранители выяснили, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым.
В ведомстве добавляют, что в рамках дела в целом уже наложены аресты на 236 воздушных судов и 55 морских судов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.57
Покупка 26.57Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.03Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное