Украина арестовала 12 российских самолетов и 4 судна за работу в оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым .

Был наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозивших пассажиров на пункт пропуска "Симферополь-авиа" и 4 судна, заходили в порты и терминалов оккупированного полуострова.

Речь идет о 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Embraer".

Правоохранители выяснили, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым.

В ведомстве добавляют, что в рамках дела в целом уже наложены аресты на 236 воздушных судов и 55 морских судов.