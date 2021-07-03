Украина - Англия: травмированный Беседин обратился к партнерам по сборной перед четвертьфиналом Евро-2020

Об этом Беседин сообщил в Instagram.

"Ребята! Удачи вам сегодня, я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку", - написал Беседин.

Форвард получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 25-летний игрок уже прибыл в Киев, где прошел углубленное обследование. По словам врача "Динамо" Андрея Шморгуна, у форварда значительное повреждение коленного сустава. По предварительной информации, нападающему предстоит консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев.

Матч между Украиной и Англией начнется сегодня в Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.

30 июня стало известно, что травмированный Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.

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