Украина - Англия: стартовые составы команд на четвертьфинал Евро-2020
Сборные Украины и Англии назвали стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч между Украиной и Англией начнется сегодня в Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Сидорчук, Караваев, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча .
- Напомним, 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал.
- В другом матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии одолела Бельгию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное