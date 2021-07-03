Украина - Англия: стартовые составы команд на четвертьфинал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между Украиной и Англией начнется сегодня в Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00.



Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Сидорчук, Караваев, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук



Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Напомним, 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал.

В другом матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии одолела Бельгию.

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