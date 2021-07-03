Украина - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн трансляцию матча Украина - Англия в четвертьфинале Евро-2020. Начало - в 22:00
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
Если Украина победит Англию, то в полуфинале встретится со сборной, которая выигрывает в матче Чехия - Дания.
Евро-2020
четвертьфинал
3 июля
Украина - Англия
Рим, стадион "Стадио Олимпико"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании победила Швейцарию и вышла в полуфинал.
- В другом матче четвертьфинала Евро-2020 сборная Италии победила Бельгию.
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