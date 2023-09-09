Украина - Англия: где и когда смотреть матч квалификации Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 5 туре отбора на Евро-2024 сборная Украины играет во Вроцлаве против Англии. Эспрессо проведет текстовый онлайн матч . Начало – 19:00.

Букмекеры считают, что у сборной Украины практически нет шансов на успех в матче против Англии. На выигрыш нашей сборной дают коэффициент 8,70. Возможность ничьей оценивается в 4,75. Победу Англии – 1,44.

Евро-2024

Квалификация. 5-й тур

9 сентября

Украина – Англия

Вроцлав, "Тарчинская Арена"

Начало – 19:00

Трансляция - Мегого

Эспрессо проведет текстовый онлайн матч

Сборная Украины по отбору на Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).

Таблица группы сборной Украины по отбору на Евро-2024

У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.

Фото: flashscore