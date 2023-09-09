Украина - Англия: где и когда смотреть матч квалификации Евро-2024
Сегодня, 9 сентября, сборная Украины по футболу сыграет против Англии в отборе на Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 5 туре отбора на Евро-2024 сборная Украины играет во Вроцлаве против Англии. Эспрессо проведет текстовый онлайн матч . Начало – 19:00.
Букмекеры считают, что у сборной Украины практически нет шансов на успех в матче против Англии. На выигрыш нашей сборной дают коэффициент 8,70. Возможность ничьей оценивается в 4,75. Победу Англии – 1,44.
Евро-2024
Квалификация. 5-й тур
9 сентября
Украина – Англия
Вроцлав, "Тарчинская Арена"
Начало – 19:00
Трансляция - Мегого
Эспрессо проведет текстовый онлайн матч
Сборная Украины по отбору на Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).
Таблица группы сборной Украины по отбору на Евро-2024
У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.
Фото: flashscore
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