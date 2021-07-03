Украина - Англия: Где и когда смотреть исторический матч нашей сборной на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".

Если Украина победит Англию, то в полуфинале встретится со сборной, которая выигрывает в матче Чехия - Дания.



Евро-2020



четвертьфинал



3 июля



Украина - Англия



Рим, стадион "Стадио Олимпико"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на телеканале "Украина"



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн трансляцию матча Украина - Англия



2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании победила Швейцарию и вышла в полуфинал.

В другом матче четвертьфинала Евро-2020 сборная Италии победила Бельгию.

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