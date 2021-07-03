Украина - Англия: букмекеры дали прогноз на четвертьфинал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Англии коэффициент 1,45, на ничью дают 4,60, а в выигрыш Украины не верят - 8,40.

Коэффициент на то, что англичане выйдут в полуфинал - 1,2, на то, что там окажется команда Андрея Шевченко - 5.00.

Матч между Украиной и Англией начнется сегодня в Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.

Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.

В то же время, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подчеркнул, что из-за статуса фаворита, сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отметил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы .

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