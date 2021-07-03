Украина - Англия: букмекеры дали прогноз на четвертьфинал Евро-2020
Букмекеры считают сборную Украины аутсайдером четвертьфинального матча чемпионата Европы против Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Англии коэффициент 1,45, на ничью дают 4,60, а в выигрыш Украины не верят - 8,40.
Коэффициент на то, что англичане выйдут в полуфинал - 1,2, на то, что там окажется команда Андрея Шевченко - 5.00.
Матч между Украиной и Англией начнется сегодня в Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.
- Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.
- В то же время, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подчеркнул, что из-за статуса фаворита, сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.
- Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отметил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное