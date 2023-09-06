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Украина - Англия: букмекеры дали безнадежный прогноз на матч квалификации Евро-2024

6 сентября, 2023 среда
21:25
Спорт

В субботу, 9 сентября, сборная Украины по футболу сыграет во Вроцлаве против Англии в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что у сборной Украины практически нет шансов на успех в матче против Англии. На выигрыш нашей сборной дают коэффициент 8,30. Возможность ничьей оценивается в 4,60. Победу Англии – 1,46.

В субботу, 9 сентября, сборная Украины играет во Вроцлаве против Англии в отборе Евро-2024. Эспрессо проведет текстовый онлайн матч . Начало – 19:00.

Сборная Украины по отбору на Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).

Таблица группы сборной Украины по отбору на Евро-2024

У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.

Кваліфікація Євро-2024: Турнірна таблиця групи збірної України після 4-го туру

Фото: flashscore

Украина
Сборная Украины
Евро-2024
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