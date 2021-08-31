Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Украина акцентирует внимание на "Северном потоке-2", хотя для транзита опасными являются южные газопроводы РФ, - эксперт

Украина акцентирует внимание на "Северном потоке-2", хотя для транзита опасными являются южные газопроводы РФ, - эксперт

31 августа, 2021 вторник
14:17
Экономика Северный поток

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что Украина зря акцентирует внимание на запуске Nord Stream 2, ведь южные обходные маршруты России и Азербайджана уже забирают у нас часть газа

Эксперт заявил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Сначала российский газ шел транзитом через территорию Украины в Венгрию. После того, как Российская Федерация построила турецкий "Голубой поток", а затем - их сухопутное продолжение через Турцию и далее в страны бывшей Югославии, имеется в виду "Балканский поток". Благодаря этому Украина лишилась большой доли транзита, поскольку это тот маршрут, который является непосредственной альтернативой украинскому транзитному маршруту. Никакой Nord Stream 2, который является, по сути, альтернативой польскому маршрту и газопроводу "Ямал - Европа", не нанесли такого ущерба и не смогут нанести, как южные обходные маршруты ", - отметил Рябцев.

Эксперт отметил, что южные маршруты уже забрали у Украины 25 млрд куб. транзита газа, а после 2024 года заберут еще больше.

"Для меня очень странно, что в последние годы Украина так серьезно относится к " Северному потоку-2 " и полностью игнорирует, даже не вспоминает южные обходные маршруты, которые являются непосредственной альтернативой украинскому транзиту. И это не только российские трубопроводные маршруты, но и те, по которым через Турцию в Европу идет газ Азербайджана. И этот азербайджанский газ также забирает с украинского маршрута часть нагрузки, ведь Азербайджан является конкурентом Российской Федерации на рынках Южной Европы. Но об этом наши политики, руководители "Нафтогаза" и газотранспортного оператора все время молчали ", - сообщил Геннадий Рябцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
29 августа, 2021 воскресенье
"Талибан" расстрелял популярного в Афганистане певца
Джо Байден
title.author
30 августа, 2021 понедельник
Виталий Портников: Визит трудного времени
30 августа, 2021 понедельник
В Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса
Киев
+21
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.79
    Покупка 26.79
    Продажа 27.01
  • EUR
    Покупка 31.5
    Продажа 31.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
31 августа
16:20
На Закарпатье задержали торговца оружием из зоны ООС
Пистолеты Glock, АК-74, гранаты на Закарпатье задержали торговца оружием из зоны ООС
16:20
Правительство Польши просит Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за мигрантов
16:04
"Мы не поехали с помощью": Гетманцев назвал основные экономические цели визита делегации Украины в США
15:58
Эксперты предлагают увеличить интервал между прививками, потому что это увеличивает эффективность вакцин
15:55
Паралимпиада-2020: Украинец Коваль стал чемпионом Игр в Токио с мировым рекордом
15:51
дия
Латвия признала COVID-сертификаты в "Дии"
15:49
школа каркнтин
Начало учебного года: какие запреты будут действовать в учебных заведениях Киева
15:26
Промоутер рассказал, с кем Джошуа сразится после Усика
15:26
Военные самолеты США совершили полет над Киевом. ВИДЕО
15:17
газ
Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб, - Оператор ГТС
15:00
Nike
"Чтобы не было выгорания»: компания Nike на неделю закрыла главный офис
14:58
Алар Карис
Парламент Эстонии на безальтернативной основе избрал экс-ректора Тартуского университета и директора музея президентом
14:57
COVID-19
Концентрация вируса в легких: ученые назвали вероятную причину большинства смертей от COVID-19
14:55
В Австрии произошло ДТП с украинцами: погиб 6-летний ребенок
14:41
В Киевсовете ОПЗЖ и "Слуга народа" заблокировали трибуну
14:40
SafeBorder
Украинские пограничники получили устройства для проверки электронных COVID-сертификатов
14:36
Появились подробности об украинцах, попавших под лавину на горе Казбек
14:25
Италия с 31 августа изменила правила въезда для украинцев
14:18
паводок
ГСЧС предупредила об угрозе подтоплений
14:09
Лавров
Украина пытается помешать проведению выборов в российскую Думу, - Лавров
14:00
Игорь Харатин
Футболист сборной Украины покидает "Ференцварош"
13:59
В ЕС вакцинировали 70% взрослых, - фон дер Ляен
13:59
доктор
МЗ отсрочит на месяц полный переход на электронные больничные
13:55
Герман Галущенко
"Последствия ситуации на рынке": Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах ТЭС
13:45
Аэропорт Киев планирует перевести все основные сервисы в электронный формат
13:41
Эксклюзив
Молчание - зло. Как пьяное ДТП Трухина становится проблемой лично Зеленского
13:40
Партия Путина представит свою программу на выборы в Госдуму в оккупированном Донецке
13:39
Кандидат в мэры Харькова от Нацкорпуса будет помогать победить Игорю Терехову, - эксперт
13:36
Украина получила еще два золота Паралимпиады-2020, пловец Крипак победил с мировым рекордом
13:35
ООС
За август на Донбассе от рук оккупантов погибли девять украинских военных, 28 ранены
13:19
Instagram
Instagram будет спрашивать о возрасте всех пользователей
13:15
Эксклюзив
Виктор Ягун
России надо сто раз подумать, готова ли она полноценно воевать против Украины, - Ягун
13:08
Польша возглавила коалицию, которая заблокировала "слабую" резолюцию ЕС в отношении Беларуси
12:48
Правительство рассматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения, которое "может платить больше"
12:48
iPhone
Apple планирует добавить в новый iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций, - СМИ
12:35
Южная Корея начнет делать третью COVID-прививку в октябре
12:26
Украина с сентября запретит въезд из Приднестровья автомобилей с номерами, которые не согласованы с Молдовой
12:13
Военные США испортили часть техники, которую не смогли эвакуировать из Афганистана - CNN
12:12
Вживую
Ягун Руденко
Российский "Талибан" на Донбассе. Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в стриме с Сергеем Руденко
12:08
Спутник V
Словакия закончила вакцинацию российским "Спутником V": привилось менее 20 тыс. человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV