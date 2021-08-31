Украина акцентирует внимание на "Северном потоке-2", хотя для транзита опасными являются южные газопроводы РФ, - эксперт

Эксперт заявил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Сначала российский газ шел транзитом через территорию Украины в Венгрию. После того, как Российская Федерация построила турецкий "Голубой поток", а затем - их сухопутное продолжение через Турцию и далее в страны бывшей Югославии, имеется в виду "Балканский поток". Благодаря этому Украина лишилась большой доли транзита, поскольку это тот маршрут, который является непосредственной альтернативой украинскому транзитному маршруту. Никакой Nord Stream 2, который является, по сути, альтернативой польскому маршрту и газопроводу "Ямал - Европа", не нанесли такого ущерба и не смогут нанести, как южные обходные маршруты ", - отметил Рябцев.

Эксперт отметил, что южные маршруты уже забрали у Украины 25 млрд куб. транзита газа, а после 2024 года заберут еще больше.

"Для меня очень странно, что в последние годы Украина так серьезно относится к " Северному потоку-2 " и полностью игнорирует, даже не вспоминает южные обходные маршруты, которые являются непосредственной альтернативой украинскому транзиту. И это не только российские трубопроводные маршруты, но и те, по которым через Турцию в Европу идет газ Азербайджана. И этот азербайджанский газ также забирает с украинского маршрута часть нагрузки, ведь Азербайджан является конкурентом Российской Федерации на рынках Южной Европы. Но об этом наши политики, руководители "Нафтогаза" и газотранспортного оператора все время молчали ", - сообщил Геннадий Рябцев.

Напомним, Германия назначила уполномоченного по транзиту газа в Украине .

Председатель комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и десять его коллег из стран ЕС подписали заявление, в котором высказались против соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2".