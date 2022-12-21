Украина активно готовится к следующим двум-трем месяцам, они могут стать решающими, - Данилов
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, следующие несколько месяцев могут быть решающими: россияне будут продолжать идти, потому что поставили все на кон.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Голосу Америки.
Данилов сказал, что на сегодняшний день в России не существует способности победить Украину в открытом бою: "Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна".
Он отметил, что Украина готовится к возможным событиям в течение следующих двух-трех месяцев:
"И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте. Потому что сейчас Российская Федерация с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти для того, чтобы поменьше было последствий непосредственно для своей страны, они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон", - подчеркнул секретарь СНБО.
Алексей Данилов подчеркнул, что идет подготовка, однако Украине крайне необходима помощь партнеров. И те объемы поддержки, которые мы получаем сейчас, существенно отличаются от весенних.
"И сегодня мы, понимая эти вызовы, максимально готовимся, но понимаем также, что нам очень необходима помощь наших партнеров. И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае – это совсем другая помощь, чем мы на сегодняшний день получаем", - добавил представитель Совета национальной безопасности и обороны.
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