Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Голосу Америки.

Данилов сказал, что на сегодняшний день в России не существует способности победить Украину в открытом бою: "Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна".

Он отметил, что Украина готовится к возможным событиям в течение следующих двух-трех месяцев:

"И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте. Потому что сейчас Российская Федерация с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти для того, чтобы поменьше было последствий непосредственно для своей страны, они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон", - подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов подчеркнул, что идет подготовка, однако Украине крайне необходима помощь партнеров. И те объемы поддержки, которые мы получаем сейчас, существенно отличаются от весенних.

"И сегодня мы, понимая эти вызовы, максимально готовимся, но понимаем также, что нам очень необходима помощь наших партнеров. И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае – это совсем другая помощь, чем мы на сегодняшний день получаем", - добавил представитель Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, Запад обсуждает предоставление Украине вооружения для "ударов на опережение" и создания "решающего превосходства" над РФ.

16 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прямо не подтвердил согласие Вашингтона передать Украине ЗРК Patriot, однако посоветовал дождаться официального сообщения Белого дома, заявив, что "все невозможное возможно".

В следующем пакете военной помощи от США Украина получит системы ПВО Patriot. Белый дом подтвердил, что Байден должен объявить о новой помощи 21 декабря.