Украина активизирует сотрудничество с Ираком, — Зеленский

Об этом он написал в телеграме .

Глава государства отметил готовность активизировать двустороннее сотрудничество Украины с Ираком. Кроме того, чиновники обсудили украинскую формулу мира.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и начать новые. Обсудили также украинскую формулу мира", - говорится в сообщении.