Украина активизирует сотрудничество с Ираком, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани
Об этом он написал в телеграме .
Глава государства отметил готовность активизировать двустороннее сотрудничество Украины с Ираком. Кроме того, чиновники обсудили украинскую формулу мира.
"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и начать новые. Обсудили также украинскую формулу мира", - говорится в сообщении.
- В пятницу, 7 апреля, президент Владимир Зеленский проанонсировал новые санкции против лиц, работающих на агрессию.
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