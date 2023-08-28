Украина 27 августа впервые за длительное время экспортировала электроэнергию в Словакию и Молдову
Украина впервые за долгое время экспортировала электроэнергию за границу. Причина – избыток электроэнергии в дневное время из-за работы солнечных электростанций
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
По данным компании, потребление и дальше держится на максимальных за лето отметках.
"Вчера, 27 августа, вечерний максимум потребления всего на 4% был ниже летнего рекорда 21 августа и на 0,6% ниже показателя в минувшее воскресенье. Это все еще очень много для энергосистемы, учитывая ограниченные из-за повреждений и ремонтов возможности электростанций с производства электроэнергии", - говорится в сообщении.
Вчера проходил экспорт электроэнергии в дневные часы и импорт – в дневное и вечернее время, в частности из Словакии и Молдовы. Общий объем импорта составил 3300 МВт-ч, в отдельные часы – до 350 МВт.
Общий объем экспорта с 10:00 до 14:00 составил 200 МВт-ч в Словакию и 4 МВт-ч – в Молдову. Это впервые за долгое время Украина экспортировала электроэнергию за границу.
"В дневные часы, когда активно солнце, а потребление меньше, чем вечером, особенно на выходных, возникает избыток электроэнергии в системе. Накапливать ее невозможно, поэтому выхода два: выключать солнечные электростанции или экспортировать электроэнергию", - пояснили в Укрэнерго причины экспорта.
В понедельник запланирован импорт электроэнергии из Словакии с 16:00 до 24:00. Максимальная мощность в отдельные часы составит 336 МВт. Экспорта не будет.
- 21 августа Украина взяла рекордный объем аварийной помощи от энергосистем Румынии и Польши из-за дефицита электроэнергии.
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