Украина 24 февраля потеряла 137 героев, 316 человек ранены, но не мы уступили, - Зеленский

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 - офицеров, ранены 316 человек. На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героев Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - сказал Зеленский.



Президент поблагодарил всех, кто защищает людей прямо сейчас и помогает сохранить порядок в государстве. Он отметил, что враг наносит удары не только по военным объектам, как заявляет, но и по гражданским.



"Они убивают людей и превращают мирные города в военные мишени. Это подло и никогда не будет прощено", - подчеркнул президент.



Глава государства подчеркнул, что в течение многочисленных разговоров, которые он сегодня провел с европейскими лидерами, он слышал о постоянной поддержке Украины. Однако есть и другой момент.



"Мы остаемся наедине в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно. Не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления Украины в НАТО? Честно. Все боятся", - сказал он.



Зеленский добавил, что, несмотря на все, украинские защитники за сутки 24 февраля сделали очень много.



"Парни и девушки, наши защитники, вы блестяще защищаете страну против одного из самых мощных государств мира. Сегодня наши защитники сделали очень много. Защитили почти всю территорию Украины, которая получила непосредственные удары. Отражают и ту (территорию, - ред.), какую врагу удалось занять. Например, Гостомель, под Киевом. Это дает больше уверенности в столице", - отметил Зеленский.



Напомним, Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.