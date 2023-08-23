Украина 22 августа обновила рекорд объемов аварийной помощи по энергосистемам Румынии и Польши

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера, 22 августа, потребление держалось на верхних отметках. Вечерний максимум потребления всего на 2,5% был ниже рекорда всего лета 21 августа. НЭК "Укрэнерго" была вынуждена для покрытия спроса с 13:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем поставил новый рекорд 3900 МВт-час", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования, чтобы предотвратить отключения потребителей. Украина была вынуждена принять аварийную помощь из-за дефицита электроэнергии, связанного с ремонтной кампанией на ТЭС и ГЭС.

"Объемов импорта, который сейчас поступает в украинскую энергосистему из Европы и формируется в рамках функционирования рынка электроэнергии, не хватает для покрытия разницы между возросшим потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях", – пояснили в Укрэнерго.

На среду запланирован импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы в вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 467 МВт. Экспорта не будет.