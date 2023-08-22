Украина 21 августа взяла рекордный объем аварийной помощи от энергосистем Румынии и Польши
Вечером 21 августа был зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии, поэтому Украина была вынуждена пригласить аварийную помощь из энергосистем стран ЕС
Об этом пресс-служба Укрэнерго.
"Вчера, 21 августа, был зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 16 августа на 1,3%. Это очень много, ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по выработке электроэнергии. Укрэнерго было вынуждено для покрытия спроса с 18: 00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВтч", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для предотвращения отключения потребителей.
Во вторник запланирован импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные до 356 МВт. Экспорта не будет.
В Укрэнерго отметили, что в настоящее время в связи с ремонтными работами работает ограниченное количество энергоблоков.
- На прошлой неделе Украина два дня подряд принимала аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши, потому что генерация не могла покрыть потребности потребителей.
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