Украина 21 августа взяла рекордный объем аварийной помощи от энергосистем Румынии и Польши

Об этом пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера, 21 августа, был зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 16 августа на 1,3%. Это очень много, ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по выработке электроэнергии. Укрэнерго было вынуждено для покрытия спроса с 18: 00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВтч", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для предотвращения отключения потребителей.

Во вторник запланирован импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные до 356 МВт. Экспорта не будет.

В Укрэнерго отметили, что в настоящее время в связи с ремонтными работами работает ограниченное количество энергоблоков.