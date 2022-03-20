Украина 20 марта открывает 7 гуманитарных коридоров, – Верещук
20 марта в Украине открывают гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи
Об этом сообщила министерша реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область.
Из Мариуполя в Запорожье.
Автобусы для мариупольцев будут ждать площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.
В Бердянске есть возможность дозаправить частные автомобили мариупольцев, которые двигаются в Запорожье. Адреса для дозаправки:
- ул. Кабельщиков, 132А
- ул. Мелитопольское шоссе, 87Б.
Киевская область.
- Из села Бобрик в Бровары. Место собрания Дом культуры на ул. Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Из села Тарасовка в Бровары. Место собрания на ул. Девятое января, 6. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Из города Бородянка в город Белая Церковь. Место собрания ул. Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.
Харьковская область.
Из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань.
- Напомним, 19 марта удалось эвакуировать 6,623 тысяч человек из зоны боевых действий, но из-за обстрелов не произошла эвакуация из Бородянки в Белую Церковь и доставка резинопомощи для жителей Херсонщины.
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