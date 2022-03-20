Украина 20 марта открывает 7 гуманитарных коридоров, – Верещук

Об этом сообщила министерша реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.



Донецкая область.

Из Мариуполя в Запорожье.

Автобусы для мариупольцев будут ждать площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.

В Бердянске есть возможность дозаправить частные автомобили мариупольцев, которые двигаются в Запорожье. Адреса для дозаправки:

ул. Кабельщиков, 132А

ул. Мелитопольское шоссе, 87Б.

Из села Бобрик в Бровары. Место собрания Дом культуры на ул. Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из села Тарасовка в Бровары. Место собрания на ул. Девятое января, 6. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из города Бородянка в город Белая Церковь. Место собрания ул. Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.

Напомним, 19 марта удалось эвакуировать 6,623 тысяч человек из зоны боевых действий, но из-за обстрелов не произошла эвакуация из Бородянки в Белую Церковь и доставка резинопомощи для жителей Херсонщины.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша.Из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань.

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