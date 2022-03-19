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Украина 19 марта открывает 10 гуманитарных коридоров, – Верещук

19 мартa, 2022 суббота
10:27
война с Россией

В Украине сегодня, 19 марта, открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Их используют также для доставки гуманитарных грузов.

Об этом рассказала министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из города Мариуполя, Донецкой области, в Запорожье.
"Выехала колонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Также к автобусам мы сегодня добавляем фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске", – заявила Верещук.

Маршрут: Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. С обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья. По маршруту до Запорожья следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

Из села Бервица, Киевской области, в Бровары, Киевской области. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в селе Мокрец, перейти реку Трубыш в сторону улицы Надхозной. Там их будут ждать автобусы. Жителей просят быть внимательными и попытаться воспользоваться коридором именно сегодня, ведь согласование эвакуации далось с трудом, враг срывает договоренности.
Маршрут: Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары.

Из города Буча, Киевской области, в поселок Белогородка, Киевской области. Маршрут: Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.

Из поселка Богдановка, Киевской области, в Бровары. Маршрут: Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары.

Из города Бородянка, Киевской области, в город Белая Церковь. Маршруты: Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.

Также эвакуировать людей планируют из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная - в Бахмут. В Херсонскую область будут пытаться доставить 14 фур гуманитарных грузов для населения.

  • Напомним, по данным ООН, в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины.

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эвакуация
Ирина Верещук
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