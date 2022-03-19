Украина 19 марта открывает 10 гуманитарных коридоров, – Верещук

Об этом рассказала министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Из города Мариуполя, Донецкой области, в Запорожье.

"Выехала колонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Также к автобусам мы сегодня добавляем фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске", – заявила Верещук.



Маршрут: Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. С обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья. По маршруту до Запорожья следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.



Из села Бервица, Киевской области, в Бровары, Киевской области. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в селе Мокрец, перейти реку Трубыш в сторону улицы Надхозной. Там их будут ждать автобусы. Жителей просят быть внимательными и попытаться воспользоваться коридором именно сегодня, ведь согласование эвакуации далось с трудом, враг срывает договоренности.

Маршрут: Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары.



Из города Буча, Киевской области, в поселок Белогородка, Киевской области. Маршрут: Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.



Из поселка Богдановка, Киевской области, в Бровары. Маршрут: Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары.



Из города Бородянка, Киевской области, в город Белая Церковь. Маршруты: Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.



Также эвакуировать людей планируют из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная - в Бахмут. В Херсонскую область будут пытаться доставить 14 фур гуманитарных грузов для населения.

Напомним, по данным ООН, в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины.