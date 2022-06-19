Украина 18 июня совершила 4 воздушные атаки по оккупантам, - отчет ОК "Юг"
За сутки, 18 июня, украинские силы совершили 4 воздушные атаки по оккупантам
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушные атаки.
Тройкой вертолетов – по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по составу боеприпасов в Белозирской общине Херсонщины», - говорится в отчете.
Потери России
Подтверждено, что 18 июня Россия потеряла 28 рашистов, один танк Т-62, радиолокационную станцию, топливозаправщик и другую автомобильную технику. Окончательные потери – уточняются.
Ситуация в Одесской области
Продолжаются атаки фейками от минобороны России и контрдиверсионные меры против коллаборантов. Очередная одесская школа превращена рашистскими пропагандистами в базу боевиков.
Нашими спецслужбами задержан настоящий корректировщик ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман. Коллаборант поддерживал связь со своими кураторами по закрытым каналам связи.
Обращение к украинцам!
Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, будьте сознательны и ответственны, тщательно проверяйте информацию и доверяйте только проверенным источникам, не поддаваясь панике и провокациям.
За нами наша Украина, с нами правда, а впереди – Победа!
- Российский агрессор дважды за 18 июня атаковал Николаев ракетными ударами.
- РФ переформатирует корабельную группировку в Черном море с акцентом на подводный флот.
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