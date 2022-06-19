Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушные атаки.

Тройкой вертолетов – по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по составу боеприпасов в Белозирской общине Херсонщины», - говорится в отчете.

Потери России

Подтверждено, что 18 июня Россия потеряла 28 рашистов, один танк Т-62, радиолокационную станцию, топливозаправщик и другую автомобильную технику. Окончательные потери – уточняются.

Ситуация в Одесской области

Продолжаются атаки фейками от минобороны России и контрдиверсионные меры против коллаборантов. Очередная одесская школа превращена рашистскими пропагандистами в базу боевиков.

Нашими спецслужбами задержан настоящий корректировщик ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман. Коллаборант поддерживал связь со своими кураторами по закрытым каналам связи.

Обращение к украинцам!

Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, будьте сознательны и ответственны, тщательно проверяйте информацию и доверяйте только проверенным источникам, не поддаваясь панике и провокациям.

За нами наша Украина, с нами правда, а впереди – Победа!

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