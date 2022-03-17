Украина 17 марта открывает девять гуманитарных коридоров, – Верещук
Сегодня, 17 марта, украинская сторона открывает девять гуманитарных коридоров, по которым доставят необходимую помощь и будут эвакуировать людей
Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
В частности, сегодня будет действовать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Из Запорожья в Бердянск отправят автобусы для сбора находящихся там людей из Мариуполя. Также запустят цистерну с горючим в направлении коридора для заправки частных автомобилей, на которых эвакуируются люди.
В Киевской области откроют коридоры по следующим направлениям:
- из Бородянки до Житомира,
- из села Шевченково до Броваров.
- Напомним, 17 марта около 2,5 тысяч автомобилей выехали из Мариуполя в сторону Запорожья. Из Бердянска людей без собственного транспорта эвакуировали автобусами.
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