Украина 17 марта открывает девять гуманитарных коридоров, – Верещук

Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

из Бородянки до Житомира,

из села Шевченково до Броваров.

Напомним, 17 марта около 2,5 тысяч автомобилей выехали из Мариуполя в сторону Запорожья. Из Бердянска людей без собственного транспорта эвакуировали автобусами.

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В частности, сегодня будет действовать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Из Запорожья в Бердянск отправят автобусы для сбора находящихся там людей из Мариуполя. Также запустят цистерну с горючим в направлении коридора для заправки частных автомобилей, на которых эвакуируются люди.В Киевской области откроют коридоры по следующим направлениям:Также доставят гуманитарную помощь в Гостомель, Бучу, Семиполки, Марковцы и Опанасов. Из Харькова до Волчанска продолжают работать над доставкой гуманитарного груза во временно заблокированные города области.