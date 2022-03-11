Украина 100% будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени, – Дмитрий Кулеба

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Еспресо.TV.

"С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени. Если до начала войны мы гипотетически мечтали о том, что когда-нибудь мы станем членом Евросоюза, то теперь мы однозначно станем им. Мы будем работать над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, Украина хотела бы получить политическое признание статуса кандидата на этой встрече лидеров ЕС.

"Однако если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью – это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы и наш поезд поехал в сторону Европейского Союза", - добавил он.

Напомним, минувшей ночью в Париже ЕС сказал так евроинтеграции Украины.

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