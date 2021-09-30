Украина 10 октября восстановит железнодорожное сообщение с Польшей

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.



Купить билеты на поезд "Киев-Перемышль" можно будет с 1 октября.

Пассажирское сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено 15 марта 2020 года.

Между двумя странами до запрета курсировали такие поезда: Киев-Перемышль; Одесса-Перемышль; Киев-Варшава; Львов - Вроцлав; Киев-Вроцлав.