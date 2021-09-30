Украина 10 октября восстановит железнодорожное сообщение с Польшей
Укрзализныця анонсировала возобновление железнодорожного сообщения с Польшей
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
Купить билеты на поезд "Киев-Перемышль" можно будет с 1 октября.
Пассажирское сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено 15 марта 2020 года.
Между двумя странами до запрета курсировали такие поезда: Киев-Перемышль; Одесса-Перемышль; Киев-Варшава; Львов - Вроцлав; Киев-Вроцлав.
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