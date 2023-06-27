Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что за период пандемии украинское правительство отработало механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны.

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"Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами", - сказал премьер.

Он поблагодарил медиков за борьбу с пандемией и отметил, что сейчас врачи и медсестры "не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны".