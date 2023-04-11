Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха в Фейсбуке.

Разъяснение от Украэроруха появилось после появления в СМИ выводов отчета европейского регулятора воздушного пространства – Евроконтроля, отметившего о вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года.

Следовательно, украинский регулятор решил подробно рассказать об особенностях подготовки прогнозов и перспектив открытия украинского неба.

В пояснении отмечается, что Евроконтроль дважды в год выдает/обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам организации и в целом по Европейскому региону.

"Опубликованный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно: закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий, существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), России и Беларуси (санкционные запреты) , существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах, и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон) и т. д. Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, - из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования", - говорится в сообщении.

Украэрорух объясняет, что после появления новых объективных факторов, как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

Также авиаторы подчеркивают, что, несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией РФ, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве:

"Совместно с Евроконтролем разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, являющийся неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики Украины".

Евроконтроль (Европейская организация безопасности аэронавигации) – это международная организация, работающая в сфере организации воздушного движения в европейском регионе и насчитывающая 40 государств-членов. Его деятельность включает стратегическое и тактическое управление потоками, подготовку диспетчеров, региональный контроль воздушного пространства, а также сбор аэронавигационных налогов.