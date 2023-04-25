Украэрорух получил второй транш международной помощи на профподготовку персонала и операционные расходы
Украэрорух получил второй транш международной помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного фонда солидарности на поддержание квалификации персонала и операционные расходы
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Средства будут направлены на обеспечение операционных расходов Украэрорух/UkSATSE, национального провайдера аэронавигационных услуг.
"Основанием для выделения средств стало завершение оценки расходов Украэроруха и получение положительного отчета от внешних аудиторов - компании Ernst&Young. Проведение оценки и аудита - условие для внедрения Фонда солидарности в соответствии с Соглашением между Украиной и Евроконтролем", - говорится в сообщении министерства.
Второй транш будет направлен на профессиональную подготовку и поддержание квалификации операционного персонала предприятия.
"Важной составляющей второго транша стало начало процесса профессиональной подготовки и поддержки квалификации/компетенции операционного (диспетчерского) персонала Украэроруха на базе тренировочных центров наших зарубежных партнеров", - добавили в пресс-службе Украэроруха.
Отметим, что Фонд был создан в конце прошлого года при поддержке Евроконтроля в сотрудничестве с Министерством восстановления. Его главная цель – поддержать инфраструктурную, операционную и профессиональную составляющие аэронавигационной системы Украины и создание условий для послевоенного восстановления отрасли.
Небо над Украиной для гражданской авиации было закрыто с началом широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
- Напомним, Аэронавигационный фонд солидарности для поддержки Украины был создан во время 58-го заседания Временного совета Евроконтроля 24 ноября 2022 года.
- Первый транш помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного фонда солидарности Украина получила в середине февраля этого года. Он был направлен на поддержку персонала и операционной деятельности в отсутствие полетов над Украиной.
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