Об этом пишет Мининфраструктуры и Украэрорух .

"Этот добровольный фонд позволит на время приостановки выполнения полетов в воздушном пространстве нашей страны обеспечить поддержку операционной деятельности национального провайдера аэронавигационных услуг – Украэрорух и заложить основы возобновления услуг в послевоенный период".

В частности, такая поддержка позволит предпринять эффективные меры по функционированию нашей аэронавигационной инфраструктуры и поддержанию компетентности специалистов операционного направления. Это необходимая предпосылка для возвращения к полноценному предоставлению услуг национальным провайдером аэронавигационных услуг Украины", - говорится в сообщении.

Евроконтроль (Европейская организация безопасности аэронавигации) – это международная организация, работающая в сфере организации воздушного движения в европейском регионе и насчитывающая 40 государств-членов. Его деятельность включает стратегическое и тактическое управление потоками, подготовку диспетчеров, региональный контроль воздушного пространства, а также сбор аэронавигационных налогов.