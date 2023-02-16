Украэрорух получил первый транш международной помощи в поддержку персонала и операционной деятельности
Сегодня, 16 февраля, Украина получила первый транш помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного Фонда солидарности в поддержку персонала и операционной деятельности при отсутствии полетов над Украиной
Об этом пишет Мининфраструктуры и Украэрорух .
"Этот добровольный фонд позволит на время приостановки выполнения полетов в воздушном пространстве нашей страны обеспечить поддержку операционной деятельности национального провайдера аэронавигационных услуг – Украэрорух и заложить основы возобновления услуг в послевоенный период".
В частности, такая поддержка позволит предпринять эффективные меры по функционированию нашей аэронавигационной инфраструктуры и поддержанию компетентности специалистов операционного направления. Это необходимая предпосылка для возвращения к полноценному предоставлению услуг национальным провайдером аэронавигационных услуг Украины", - говорится в сообщении.
Евроконтроль (Европейская организация безопасности аэронавигации) – это международная организация, работающая в сфере организации воздушного движения в европейском регионе и насчитывающая 40 государств-членов. Его деятельность включает стратегическое и тактическое управление потоками, подготовку диспетчеров, региональный контроль воздушного пространства, а также сбор аэронавигационных налогов.
- Напомним, Аэронавигационный фонд солидарности для поддержки Украины был создан во время 58-го заседания Временного совета Евроконтроля 24 ноября 2022 года.
- Отметим, что небо над Украиной для гражданской авиации было закрыто с началом широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное