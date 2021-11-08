"Украэрорух": Количество полетов над Украиной за октябрь достигло почти 84% от докризисного показателя

Об этом говорится на странице Государственного предприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух".



Количество полетов в небе над Украиной в октябре достигло почти 84% от докризисного показателя и составило 25 090 рейсов.



По данным "Украэроруха", украинские авиакомпании в сентябре 2021 года совершили 8569 полетов (на 12,6% меньше по сравнению с октябрем докризисного 2019 года), а иностранные - 16521 полет (меньше на 18%).



Руководитель госпредприятия Андрей Ярмак связал увеличение трафика в небе над Украиной с ростом количества полетов в Симферопольском районе, где с июня 2021 Министерство инфраструктуры Украины ввело экономически обоснованную ставку за аэронавигационное обслуживание.



"Украэрорух" привел динамику количества полетов в воздушном пространстве Украины с начала 2021 года: сентябрь - 26 241 рейс, август - 29 048 рейсов, июль - 26 952 рейса, июнь - 21 113 рейсов, май - 16 966 рейсов, рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8 758 рейсов, январь – 9 842 рейса.

Напомним, украинские авиакомпании с ноября должны платить "Украэроруху" за право полетов в Европу. Если авиакомпания не будет платить счет за аэронавигационное обслуживание, автоматически потеряет возможность полетов в Европу до момента погашения долгов.