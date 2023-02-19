Если их удастся вернуть домой, то когда-нибудь они напишут воспоминания. Как эта женщина, чью историю я хочу рассказать. Она мне напоминает эпизод из известной сказки, когда девочка, чтобы не потеряться в лесу, крошила хлеб, и по этой тропе сумела вернуться домой.

Совсем маленькую Марийку вывезли из родного карпатского села вместе с родителями и старшим братиком. В 1941 году. Забросили в глухую деревню в тайге, поселили в землянке. Голод, холод, неприязнь местных к "врагам народа". Пока родители ходили в колхоз на работу, брат Василько ходил по соседям и помогал за еду. Затем отца забрали на фронт, а маму на лесоповал.

Из того села вывезли все продукты, и детям депортированных угрожала голодная смерть. Тогда кто-то посоветовал им пойти в деревню староверов, может, те помогут. Там действительно их приняли, не то чтобы очень радушно, но девочка предложила услуги няни и ее взяли. Ей было, наверное, лет восемь. Брат ходил по деревне и напрашивал работы, он был немного старше, и ночевал в сарайчиках и конюшнях, а девочка спала в амбаре с инвентарем, ей туда бросили тряпки на пол.

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Однажды брату кто-то сказал, что их мама в больнице в тяжелом состоянии, и они решили поехать к ней. Марийка, не долго думая, отправилась к маме. Она понимала, что на дорогу нужна пища. У людей, которые взяли на службу, аккурат испекли хлеб – черный и глевкий. Девочка схватила еще горячую хлебину и, спрятав ее за пазуху, побежала в лес. Больше всего она боялась, что ее догонят, потому что леса она совсем не знала. Нашла дупло и там пересидела до утра, потом пошла на дорогу. Ее подобрал грузовик, водитель сказал спрятаться в кузове, зарыться в горох, и так довез в больницу.

...Мама уже опухла от голода и едва могла ходить. Но встреча с дочкой придала ей силы, как и украденный хлеб. Вскоре приехал и брат.

После войны они вернулись в родное село. Дома уже не было, но земляки нашли им жилье и даже дали корову. У девочки была дистрофия, тоненькие ручки-ножки и большой живот. Другие дети над ней смеялись. Какой-то человек вылечил Марийку травами и она пошла в школу. Но ненадолго. В 1947 году семью снова вывезли в Сибирь за "пособничество бандеровцам".

Семья бы не выжила, если бы не держалась вместе. Их разлучали, но они совершали невероятные поступки, чтобы снова быть вместе. И не только любовь друг к другу помогала им выжить, но и нежелание пускать корни в мерзлую землю чужбины. Они мечтали вернуться на Родину. Школа не научит этому, только семья, в которой, кроме любви, есть ответственность

Вот какие истории следует рассказывать, писать романы на их основе, снимать фильмы. Ибо они учат несокрушимости и мотивируют к действию. Эта семья не выжила бы, если бы не держалась вместе. Их разлучали, но они совершали невероятные поступки, чтобы снова быть вместе. И не только любовь друг к другу помогала им выжить, но и нежелание пускать корни в мерзлую землю чужбины. Они мечтали вернуться на Родину. Школа не научит этому только семья, в которой, кроме любви, есть ответственность.

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Поэтому сейчас московские оккупанты пытаются лишить детей семейного тепла и вывозят их самих, травят души пропагандой. И потеряв опору на семью, такие дети будут считать себя брошенными и преданными. Сначала возненавидят своих родителей, которые послали их "отдыхать" в крымские лагеря, затем — не защитившую их Украину. Они вырастут жестокими, не склонными к сочувствию и без малейшей совести будут убивать других украинцев, каждого, кого прикажут убить. Такая вот причинно-следственная связь.

Московские оккупанты пытаются лишить детей семейного тепла и вывозят их самих, травят души пропагандой. И потеряв опору на семью, такие дети будут считать себя брошенными и преданными. Сначала возненавидят своих родителей, которые послали их "отдыхать" в крымские лагеря, затем не защитившую их Украину

Если бы Марийка не пошла искать маму, она, брат, и отец потеряли бы ее навеки. Этой девочке было так тяжело, что она на время перестала верить в Бога. Но потом поняла, что Бог избрал для нее особый путь — через украденный хлеб. И позволил вернуться отцу с войны, что тогда было почти нереальным для депортированных.

Отец умер на чужбине среди родных. Он был очень болен, но нашел в себе силу подняться и пойти к двери. "Куда вы идете, папа?" – спросили дети. "Домой, на Украину!" – ответил тот и упал мертвым. Это был последний урок отца детям: есть что-то важнее семьи – это твой род и земля, в которой зарыта твоя пуповина. Не всем дано это понять, потому что люди — не птицы, которые всегда возвращаются к своим гнездам, потому что даже разрушенное гнездо для них имеет наибольшую ценность.

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Есть что-то важнее семьи – это твой род и земля, в которой зарыта твоя пуповина. Не всем дано это понять, потому что люди - не птицы, которые всегда возвращаются к своим гнездам, потому что даже разрушенное гнездо для них имеет наибольшую ценность

Поэтому дети и вернулись туда, где, казалось, их никто не ждал, где у них не было ни дома, ни поля, и где все принадлежало захватчикам, и где только шепотом можно было рассказывать историю об украденном хлебе и мёртвых младенцах, которых выбрасывали из товарных вагонов по дороге в Сибирь Где для них и их детей не было достойной работы, где даже после обретения Независимости они не могли рассказать о пережитом с экранов телевизоров или даже со страниц газет. Все это было словно измятая бумага – истории их жизни, выброшеные в мусорную корзину для будущего реванша извечного врага, который вызревал, как гнойник, на протяжении 30 последних лет. Однако трагические и героические события нашего времени требуют правдивых историй, потому что уроки прошлого были изучены не во всех украинских семьях.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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