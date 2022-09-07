Украденные телевизоры? Подоляк ответил Путину на его заявления о достижениях в войне с Украиной

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

Подоляк написал, что Россия "потеряла рынки, репутацию, стала террористом и глобальным изгоем. А еще "потеряла" 50,000 военных, 2000 танков и крейсер "Москва".

"Что РФ "приобрела" вместо этого? Украдены телевизоры и авто украинцев?", - написал советник главы ОПУ.

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7 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил , что Россия ничего не потеряла, начав войну в Украине, а лишь "укрепила свой суверенитет".

В тот же день Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов, чтобы оно не попадало в Европу.

27 августа в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что истощение мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины - Бурятии, Тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов, заставляет кремль активизироваться в так называемых центральных областях

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