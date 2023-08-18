Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что неизвестное количество украшений из золота, полудрагоценных камней и стекла, имеющих датировку от 1500 года до XIX века, были похищены, в то время как другие были повреждены.

Одно римское украшение, изготовленное из оникса - полудрагоценного камня, выставили на продажу на eBay по начальной цене $50 в 2016 году, но, похоже, на него не было никаких предложений. Один дилер заявил, что ее подлинная стоимость оценивается от $52 тысяч до $104 тысяч.

"Мы провели тщательное расследование, идентифицировали лицо, которое мы считаем ответственным, оно было уволено. Мы также принимаем дальнейшие решительные меры, чтобы это никогда не повторилось. Мы не можем сейчас ничего комментировать, пока идет уголовное расследование", - сказал представитель Британского музея Джордж Осборн.

Подозреваемым оказался 56-летний куратор средиземноморских культур Питер Хиггс, проработавший в музее более 30 лет.