Об этом он сказал изданию Крым. Реалии .

Зубков заверил, что это "временная эвакуация" и в настоящее время животные находятся в хороших условиях в "Тайгане". По словам бизнесмена, он намерен вернуть животных "в полном составе", если в Херсоне будут готовы их принять.

"Я верну их сразу, как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять. Еще три павлина, еще два фазана, цесарки, две волчицы, лама и осел Даша", – перечислил Зубков.

Ранее в сети появилось сообщение российской пропагандистки Анны Долгаревой, которая хвасталась, что, убегая из Херсона, ее товарищ успел украсть енота. Это вызвало резонанс в соцсетях, где люди начали массово переживать за судьбу зверька.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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