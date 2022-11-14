Украденного из Херсона енота обещают вернуть, но при одном условии
Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что енота и других животных, вывезенных из Херсона, обязательно вернут
Об этом он сказал изданию Крым. Реалии .
Зубков заверил, что это "временная эвакуация" и в настоящее время животные находятся в хороших условиях в "Тайгане". По словам бизнесмена, он намерен вернуть животных "в полном составе", если в Херсоне будут готовы их принять.
"Я верну их сразу, как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять. Еще три павлина, еще два фазана, цесарки, две волчицы, лама и осел Даша", – перечислил Зубков.
Ранее в сети появилось сообщение российской пропагандистки Анны Долгаревой, которая хвасталась, что, убегая из Херсона, ее товарищ успел украсть енота. Это вызвало резонанс в соцсетях, где люди начали массово переживать за судьбу зверька.
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