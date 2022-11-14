Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Украденного из Херсона енота обещают вернуть, но при одном условии

Украденного из Херсона енота обещают вернуть, но при одном условии

14 ноября, 2022 понедельник
12:47
Общество

Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что енота и других животных, вывезенных из Херсона, обязательно вернут

Об этом он сказал изданию Крым. Реалии .

Зубков заверил, что это "временная эвакуация" и в настоящее время животные находятся в хороших условиях в "Тайгане". По словам бизнесмена, он намерен вернуть животных "в полном составе", если в Херсоне будут готовы их принять.

"Я верну их сразу, как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять. Еще три павлина, еще два фазана, цесарки, две волчицы, лама и осел Даша", – перечислил Зубков.

Ранее в сети появилось сообщение российской пропагандистки Анны Долгаревой, которая хвасталась, что, убегая из Херсона, ее товарищ успел украсть енота. Это вызвало резонанс в соцсетях, где люди начали массово переживать за судьбу зверька.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Херсон
война с Россией
Читайте также:
Окупанти, Херсон, Херсонщина
12 ноября, 2022 суббота
Разведка Британии разоблачила истинную цель объявленной РФ эвакуации гражданских из Херсона
13 ноября, 2022 воскресенье
"Звон плывет над Россией. Пробуждается матушка Русь". СБУ проверяет подлинность видео церковного пения, якобы снятого в Киево-Печерской Лавре
Катерина Монзуль (в центрі)
13 ноября, 2022 воскресенье
В честь освобождения Херсона: рефери матча "Шахтер" - "Заря" Монзуль вышла на поле с арбузом вместо мяча
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.99
    Покупка 39.99
    Продажа 40.72
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 ноября
13:10
Сергей Шкарлет
Шкарлет заявил, что только 1% педагогов согласился на сотрудничество с РФ, и власти известны их фамилии
13:05
OPINION
Кто ответит за преданный Херсон?
12:54
В Херсонской области задержали боевика "ДНР", который стрелял в мирных жителей
12:47
Военного, возвращавшегося с фронта, на семь часов выгнали в тамбур из-за "плохого запаха"
12:28
В Кремле на фоне выхода войск РФ из Херсона думают отменить итоговую пресс-конференцию Путина, - росСМИ
12:19
В Украину приехала очередная партия бронетранспортеров из Литвы
12:16
В Раде зарегистрировано постановление с призывом к G20 исключить из своего состава Россию
12:03
OPINION
Давайте отдадим на флот дронов средства, предназначенные для телеканала "Дом"
12:00
Во время бегства из Херсона россияне бросили вертолеты, танки и РСЗО, - пресс-секретарь ОК "Юг" Гуменюк
11:54
В МИД РФ назвали неприемлемым условие о выводе войск с территории Украины для начала переговоров
11:52
Эксклюзив
У Кремля нет пристойного выхода из ситуации, в которую загнала себя РФ, - дипломат Харченко
11:50
Танкиста РФ, обстреливавшего гражданских в Мариуполе, посадили на 12 лет
11:44
Макрон настаивает на необходимости диалога с президентами России и Ирана
11:44
Эксклюзив
Для Китая война за Тайвань пока является непосильной ношей, - политэксперт Клочок
11:36
В воскресенье из Беларуси в Россию вывезли 20 ракет, чтобы перебросить на Донбасс
11:34
"Каждая семья на планете чувствует влияние путинской войны": Сунак сказал, на чем должны сосредоточиться участники саммита G20
11:11
Зеленский посетил освобожденный Херсон
11:10
США надеются усилить экономическое взаимодействие с Китаем после G20
11:07
Дети войны: в Украине заработала единая платформа для поиска и спасения детей
11:02
Военные заявили о незаконности съемок в деоккупированном Херсоне: шестерых журналистов хотят лишить аккредитации
10:55
Владимир Арьев
Приказ отключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из госсети цифрового вещания отдал секретарь СНБО Данилов, - Арьев
10:48
На президентских выборах в Словении победила юрист, связанная с супругой Трампа
10:42
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки укрепляться оружием и боеприпасами из России, - Згурец
10:40
Обновлено
Правоохранители задержали исполнителя теракта в Стамбуле и еще 21 подозреваемого
10:30
Украина совместно с США, Японией и Кореей будут разрабатывать малые модульные реакторы
10:19
Инфографика
Курс валют на 14 ноября: стоимость доллара и евро
10:15
США введут санции против 42 человек и компаний, причастных к закупке военных технологий для РФ
10:07
OPINION
Юрий Гудименко
Они будут так же уе***ть из нашего Крыма
09:55
Мейвезер нокаутировал блогера в выставочном бою
09:38
Эксклюзив
В Запорожской области увеличивается количество военных РФ, - депутат облсовета Лишенко
09:36
Премьер Британии назвал РФ изгоем и предложил план по экономической изоляции страны
09:30
Обновлено
УПЛ: Результаты матчей и расписание трансляций 13-го тура
09:23
Каждый метр дается непросто: ВСУ освободили уже 12 населенных пунктов Луганщины, - Гайдай
09:09
Инфографика
За сутки ВСУ уничтожили более 500 оккупантов, 8 танков и 6 бронированных машин
09:08
Британская разведка спрогнозировала, как зима повлияет на боевые действия в Украине
09:01
Россияне ударили ракетой по селу на Запорожье, повреждена линия электросетей
08:42
Враг наступает на трех направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра
08:34
Роналду заявил, что не уважает тренера МЮ и обвинил боссов клуба в желании сделать из него белую ворону
08:24
Оккупанты выпустили по Никопольщине более 60 снарядов из "градов", 45 тыс. семей остались без воды
08:22
ВСУ уничтожили склад боеприпасов, около 40 солдат и 10 грузовиков врага
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV