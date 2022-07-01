Об этом сообщает в фейсбуке посол Украины в Турции Василий Боднар .

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - написал Боднар.

Посол добавил, что Украина имеет налаженную коммуникацию и тесное сотрудничество с Турцией: "Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины".

30 июня глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.

Журналист Имран Усеинов рассказал , что оккупанты доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты в Турции, в которых юрисдикция турецких властей ограничена.

В Anadolu Agency со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу сообщили, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решительность" в этом вопросе.

В Николаевской области 28–29 июня россияне обстреляли дома, зерновые склады и поле с урожаем, вызвав пожары, за полчаса Россия выпустила по областному центру 10 ракет.