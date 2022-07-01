Украденное зерно из Бердянска прибыло в Турцию, - посол просит принять неотложные меры
В Турции посол Украины Василий Боднар обратился к местным органам власти с требованием разрешить ситуацию в отношении судна РФ, прибывшего из временно оккупированного Бердянска с зерном
Об этом сообщает в фейсбуке посол Украины в Турции Василий Боднар .
"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - написал Боднар.
Посол добавил, что Украина имеет налаженную коммуникацию и тесное сотрудничество с Турцией: "Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины".
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