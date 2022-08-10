Об этом во время брифинга в Медиацентре заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ливане Игорь Осташ .

"Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная сделка, в которой принимают участие, конечно, россияне, оккупационные". войска России в Украине. Конечно, сирийские, российские, в основном, суда, и не только", - сказал Осташ.

Посол подчеркнул, что недопущение разгрузки в Ливане сирийского судна Laodecia, везшего украденную РФ украинскую муку и ячмень, является большой победой для Украины.

"Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не Ливан, не государство, заказывало эту муку и ячмень, это был заказ бизнес-структур", - добавил Осташ.

Также посол рассказал, что делать стране в случае таких краж.

"Очень важно обращаться к международному морскому праву. Потому что практически все время эти суда, которые загружаются в Крыму, идущие по этим преступным маршрутам они исключают свои AIS, транспондеры, маячки, для того, чтобы быть невидимыми и это уже сигнал к тому, что идет нелегальная работа, нелегальный бизнес, есть попытка что-то скрыть, избежать ответственности. Поэтому очевидно предложение проработать серьезно все эти правила, которые существуют в рамках Международной морской организации, с тем чтобы попытаться здесь поставить определенные преграды", - подытожил Игорь Осташ.

Напомним, 8 августа Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта.

В преддверии западные журналисты сообщили детали "зернового коридора" для украинского зерна.

7 августа посол Украины в Ливане сообщил , что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается – ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости.

2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

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