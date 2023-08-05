Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты используют портовую инфраструктуру временно оккупированного Крыма для вывоза награбленного зерна из Херсона и Запорожья. По данным ЦНС, вероятно, награбленное украинское зерно отправляется на африканские рынки.

Кроме этого, для вывоза зерна россияне используют Мариуполь в Донецкой области. Там курсируют фуры с зерном, следующие в направлении Новоазовска и Ростова-на-Дону в России.

"Зерно на ВТО скупаются за бесценок и только для того, чтобы имитировать картинку рыночных отношений. Все фермеры захваченных регионов должны сдавать зерно пшеницы врагу по фиксированной цене, которые в разы ниже рыночных", - отмечают в центре нацсопротивления.