Украденное украинское зерно оккупанты вывозят через порты в Крыму
Урожай зерна, собранный на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, россияне активно транспортируют через порты в Крыму
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что оккупанты используют портовую инфраструктуру временно оккупированного Крыма для вывоза награбленного зерна из Херсона и Запорожья. По данным ЦНС, вероятно, награбленное украинское зерно отправляется на африканские рынки.
Кроме этого, для вывоза зерна россияне используют Мариуполь в Донецкой области. Там курсируют фуры с зерном, следующие в направлении Новоазовска и Ростова-на-Дону в России.
"Зерно на ВТО скупаются за бесценок и только для того, чтобы имитировать картинку рыночных отношений. Все фермеры захваченных регионов должны сдавать зерно пшеницы врагу по фиксированной цене, которые в разы ниже рыночных", - отмечают в центре нацсопротивления.
- 23 июля Генеральный штаб ВСУ сообщал , что в населенном пункте Пришиб Запорожской области с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с разными типами зерновых культур.
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