Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Стражи порядка установили, что бывший руководитель предприятия с оборотом средств в сотни миллионов гривен на протяжении последних лет умышленно уклонялся от уплаты земельного налога за участки, которыми пользовался завод.

"Это привело к непоступлению средств в местный бюджет. В том числе из-за этих финансовых потерь власти города не смогли самостоятельно в полном объеме выплачивать заработные платы медицинским и педагогическим учреждениям, осуществлять социальные выплаты гражданам льготных категорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас подан гражданский иск в интересах государства о возмещении ущерба на сумму почти 8,5 млн гривен.

Экс-директор обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Ему грозит штраф с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.