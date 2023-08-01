Уклонисты преследуют добровольцев: Заявление фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете
Депутаты фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете заявили, что считают преследование их коллег-военнослужащих ВСУ "попыткой ликвидировать местное самоуправление в столице, чтобы передать все полномочия ВГА"
Об этом говорится в заявлении ЕС.
"Сегодня, к годовщине назначения Татарова и по его указанию, следователи ГБР объявили обвинения депутатам нашей фракции Олегу Левченко и Игорю Хацевичу, которые проходят службу в одной из воинских частей Киева и недавно вернулись из Славянска. Предъявив подозрение этим военнослужащим, ГБР вышло как за рамки Закона, так и здравого смысла. Мы подчеркиваем, речь идет о наших коллегах-добровольцах, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в 206 батальон Территориальной обороны и стали на блокпостах на защите Киева", - отметили в ЕС.
Во фракции отметили, что "обвинение касается периода, когда угроза для столицы миновала и эти военнослужащие получили приказ командира отбыть в распоряжение ВГА Киева. И этот приказ выполнялся, потому что не был отменен до их перевода в другой батальон 29 марта 2023 года".
Примечательно также, что именно ГБР, сотрудники которого за сутки до полномасштабного вторжения сожгли все документы и свалили из Киева в район Лычаковского суда Львова, не видит тех депутатов местных советов и бывших чиновников власти, которые реально ни дня не служили в ВСУ, а обвиняет в "уклонении от военной службы" реальных военнослужащих-добровольцев", - говорится в заявлении.
Во фракции "Европейская Солидарность" задаются вопросом: "Уклонисты преследуют добровольцев?".
"Избранная прокуратурой мера пресечения является откровенно издевательской - арест 60 суток препятствует их службе в армии и делает невозможным выполнение депутатских обязанностей и участие в сессиях Киевсовета. Недаром те, кто проводил следственные действия, задавали вопрос о политической деятельности депутатов, настойчиво и нескрываемо интересовались, например, являются ли они членами "Европейской Солидарности" и не планируют ли они выйти из фракции. 30% вопросов прокурора касались именно депутатской деятельности", - подчеркнули депутаты.
По их мнению, главная цель власти – руками ГБР парализовать работу местного самоуправления, чтобы затем передать его полномочия ВГА.
"Мы решительно протестуем против наступления на децентрализацию, одну из самых успешных реформ в Украине. Те, кто препятствует защите государства, будут обязательно привлечены к ответственности и окажутся на скамье подсудимых", - отметили в ЕС.
- Напомним, что во вторник, 1 августа, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от военной службы четырем военнослужащим одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются депутатами Киевского городского совета, а одна - помощник депутата.
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