Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление депутата госдумы Андрея Картаполова.

По словам чиновника, так называемая электронная повестка, которую гражданин получает в приложении "Госуслуги", и бумажный документ будут иметь одинаковую юридическую силу.

"Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если этого не сделает, то ему поступает письмо о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что будут введены и другие меры", – заявил Картаполов.

В частности, россияне, которые не явятся в военкомат, не смогут свободно выехать за границу, управлять автомобилем, продавать или покупать недвижимость. Также уклонистам не будут выдавать кредиты и не позволят вести бизнес.