Уклонистам в РФ запретят выезжать за границу, управлять авто и продавать недвижимость
В России будут введены новые ограничения для уклоняющихся от войны в Украине. Таким гражданам запретят выезжать за границу, управлять автомобилем и совершать сделки с недвижимостью. Также тем, кто не является в военкомат, не будут выдавать кредиты и запретят регистрировать фирмы
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление депутата госдумы Андрея Картаполова.
По словам чиновника, так называемая электронная повестка, которую гражданин получает в приложении "Госуслуги", и бумажный документ будут иметь одинаковую юридическую силу.
"Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если этого не сделает, то ему поступает письмо о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что будут введены и другие меры", – заявил Картаполов.
В частности, россияне, которые не явятся в военкомат, не смогут свободно выехать за границу, управлять автомобилем, продавать или покупать недвижимость. Также уклонистам не будут выдавать кредиты и не позволят вести бизнес.
- Подконтрольная Кремлю соцсеть ВКонтакте блокирует информацию, связанную с возможностями для россиян выехать за границу. В службе поддержки соцсети заявили, что на площадке "недопустима реклама о получении вида на жительство или гражданства" другой страны, а также услуг, прямо или косвенно связанных с переездом из России.
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