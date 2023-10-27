Uklon готовится запустить в Украине сервис доставки еды: начнет с фастфуда
Служба такси Uklon готовится к запуску в ноябре сервиса доставки еды и ведет переговоры о партнерстве с популярной сетью ресторанов быстрой еды KFC
Об этом пишет Forbes .
На рынке уже есть испанский Glovo и эстонский Bolt Food. Им, а также сервису доставки продуктов из "Сільпо" постарается составить конкуренцию Uklon.
"Проект находится в стадии разработки", - коротко ответили журналистам в пресс-службе Uklon.
Впрочем, издание узнало, что в начале осени компания отобрала 9 курьеров-тестировщиков, перед которыми поставили задачу проверить, как в файле приложения настроены отображения заказов, оплата, чаевые, геолокации и статус заказа.
"Само приложение по функционалу похоже на Glovo, по дизайну – на Bolt Food", – рассказал журналистам один из тестировщиков.
Запуск сервиса намечен на ноябрь, но точной даты нет. Известно, что проект будет стартовать с Киева.
После запуска Uklon планирует нанять около 200 курьеров, сказал на правах анонимности один из тестировщиков.
"KFC в Украине ведет переговоры с Uklon относительно будущего партнерства, — прокомментировала пресс-служба по запросу Forbes. — Рассматриваем Uklon как нового возможного агрегатора. Компания проходит аккредитацию у Yum! Brands (материнская компания KFC, — ред)".
- Сервис доставки еды Uber Eats заработал в Киеве 6 февраля 2019 года. Впоследствии сеть доставки распространилась еще на 5 украинских городов. Однако в июне 2020 года сервис ушел из Украины. Такое решение приняла компания на основе изучения показателей на рынке доставки.
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