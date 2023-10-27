Uklon готовится запустить в Украине сервис доставки еды: начнет с фастфуда

Об этом пишет Forbes .

На рынке уже есть испанский Glovo и эстонский Bolt Food. Им, а также сервису доставки продуктов из "Сільпо" постарается составить конкуренцию Uklon.

"Проект находится в стадии разработки", - коротко ответили журналистам в пресс-службе Uklon.

Впрочем, издание узнало, что в начале осени компания отобрала 9 курьеров-тестировщиков, перед которыми поставили задачу проверить, как в файле приложения настроены отображения заказов, оплата, чаевые, геолокации и статус заказа.

"Само приложение по функционалу похоже на Glovo, по дизайну – на Bolt Food", – рассказал журналистам один из тестировщиков.

Запуск сервиса намечен на ноябрь, но точной даты нет. Известно, что проект будет стартовать с Киева.

После запуска Uklon планирует нанять около 200 курьеров, сказал на правах анонимности один из тестировщиков.

"KFC в Украине ведет переговоры с Uklon относительно будущего партнерства, — прокомментировала пресс-служба по запросу Forbes. — Рассматриваем Uklon как нового возможного агрегатора. Компания проходит аккредитацию у Yum! Brands (материнская компания KFC, — ред)".