Ухудшилось здоровье: каким образом военнослужащему уволится со службы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Каждый гражданин при призыве военной службы проходит медицинское освидетельствование с целью установления факта его годности или непригодности военной службы, в том числе при призыве во время мобилизации.

Министерством обороны Украины приказом от 14.08.2008 года №402 утверждено Положение "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Согласно указанному Положению для прохождения военно-врачебной экспертизы создаются военно-врачебные комиссии (далее – ВВК). Именно ВВК определяет, годен ли мужчина к военной службе.

В то же время, даже если лицо было пригодно к военной службе во время призыва, со временем вследствие тяжелых физических нагрузок или боевых действий состояние его здоровья может ухудшиться и он уже не может физически продолжать нести военную службу.

Что в таком случае работы данному лицу?

В соответствии с подпунктом пункта 6.1. главы 6 раздела I Положение направления на медицинское освидетельствование военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, органами управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, прокуратурой, судом, начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения, военными комендантами гарнизонов и военными комиссарами.

В соответствии с подпунктом пункта 6.4. главы 6 раздела I Положения в случае обнаружения во время обследования или лечения в военном лечебном учреждении у военнослужащего заболевания, последствий травмы (ранения, контузии, увечья), определяющих в мирное время непригодность к военной службе с исключением из военного учета или непригодность к военной службе в мирное время, ограниченное пригодность в военное время (пункты "а", "б" статей Расписания болезней, без индивидуальной оценки), в военное время - непригодность к военной службе с исключением из военного учета, эти лица направляются на медицинское освидетельствование для установления степени пригодности к военной службы решением начальника военного лечебного учреждения из представления начальника лечебного отделения, в котором обследуется (лечится) военнослужащий, о чем делается запись истории болезни (медицинской книги), которая удостоверяется подписью начальника военного лечебного учреждения.

Согласно пункту 6.5. главы 6 раздела I Положение для решения вопроса о необходимости отпуска по состоянию здоровья или освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе и повторно) военнослужащий может направляться на медицинское освидетельствование начальником отделения или профильным главным (ведущим) специалистом военного лечебного заведения , в котором он находится на стационарном или амбулаторном лечении, о чем делается запись в истории болезни (медицинской книжке), которая заверяется подписью соответствующего должностного лица.

Что это значит простыми словами?

По направлению начальника части военнослужащего могут отправить на медицинское освидетельствование.

Если во время обследования военнослужащего будет выявлено заболевание или травму, которая может означать невозможность продолжать несение военной службы, то решением начальника военного лечебного учреждения на основании представления начальника лечебного отделения, в котором обследуется (лечится) военнослужащий, такого военнослужащего могут направить на ВВК.

ВВК определяет степень годности военнослужащего к последующей военной службе.

Таким образом, если есть ухудшение состояния здоровья с момента последнего прохождения ВВК, военнослужащему необходимо обратиться к командиру воинской части и медицинской части с рапортом и приобщить медицинские документы (при наличии гражданские медицинские документы) и пройти повторно медицинскую комиссию ВВК. В рапорте необходимо пожаловаться об ухудшении состояния здоровья (описать, какие именно жалобы) и потребовать предоставить направление на медкомиссию.

По результатам проведенного ВВК может быть принято одно из следующих решений:

направление военнослужащего в отпуск по состоянию здоровья не определенный период, если здоровье может восстановиться до того состояния, когда военнослужащий снова пригодится к военной службе;

увольнение с военной службы по состоянию здоровья, если здоровье уже не может восстановиться до того состояния, когда военнослужащий снова пригодится к военной службе.

Что делать, если командир воинской части игнорирует обращение или предоставил письменный отказ в прохождении медкомиссии?

В таком случае следует обратиться к начальнику органа военного управления с жалобой и с указанием содержания нарушения со стороны командира воинской части или административного суда.

Также можно позвонить по горячей линии Минобороны Украины: обращения зарегистрируют и сообщат, как и когда можно получить результаты рассмотрения жалобы.

Что делать, если военнослужащий не согласен с решением ВВК?

Следует отметить, что ВВК бывают штатные и внештатные (постоянно и временно работающие). К системе штатных ВВК относятся:

Центральная военно-врачебная комиссия (далее – ЦВВК);

ВВК региона;

ВВК эвакуационного пункта;

ВВК передвижной госпитальной базы.

Следовательно, можно заключить, что ВВК имеют четкую иерархическую систему.

Высшим органом в системе военно-медицинской экспертизы является ЦВВК, к полномочиям принадлежит которой в том числе рассмотрение заявлений, предложений, жалоб и прием посетителей по вопросам военно-врачебной экспертизы. Также ЦВВК имеет соответствующее право рассматривать, пересматривать, отменять, утверждать, не утверждать, контролировать согласно настоящему Положению постановления любой ВВК.

Аналогичные полномочия имеют и ВВК регионов по вопросам, связанным с деятельностью подчиненных военно-медицинских комиссий более низкого уровня.

Законодательством предусматривается возможность обжалования постановления ВВК в административном и судебном порядке.

Административный порядок.

Для пересмотра соответствующего решения (Постановления) ВВК необходимо подать в ВВК высшего уровня или ЦВВК заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВВК низшего уровня и добавить в заявление все имеющиеся документы, выданные военно-врачебной комиссией, решение которой пересматривается. При этом в заявлении следует указать причины инициирования пересмотра, добавить результаты предварительных обследований, документов и т.п.

Судебный порядок

В случае несогласия с решением, принятым по результатам военно-медицинской экспертизы, заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд с целью защиты своих нарушенных прав.

Данная возможность предусмотрена п.2.3.5 Положения "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", которым определено, что Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Необходимо отметить, что рассмотрение данной категории дел происходит в порядке административного судопроизводства, определенного Кодексом административного судопроизводства Украины.

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