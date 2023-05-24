Об этом пишет Reuters.

Предложение под руководством Запада, выдвинутое на ежегодной ассамблее ООН, также призвало к оценке влияния агрессии России на сектор здравоохранения.

Россия подала встречное предложение, признавая чрезвычайное состояние здравоохранения в Украине, но не упоминая о своей роли в войне. Это предложение было отклонено.

После голосования российский представитель заявил ассамблее, что не против работы ВОЗ в Украине, но против политизации этого органа.

За резолюцию проголосовали 80 стран из 194 входящих во Всемирную организацию здравоохранения. Большинство делегаций либо проголосовали против (9), либо воздержались (52), либо отсутствовали в зале во время голосования (36), либо не были к нему допущены (17).