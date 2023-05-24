"Ухудшила ситуацию в области здравоохранения в Украине": ВОЗ приняла резолюцию, осудившую агрессию РФ
Ассамблея ВОЗ приняла 24 мая резолюцию, осудившую агрессию РФ против Украины, включая нападения на учреждения здравоохранения. За это проголосовали 80 стран
Об этом пишет Reuters.
Предложение под руководством Запада, выдвинутое на ежегодной ассамблее ООН, также призвало к оценке влияния агрессии России на сектор здравоохранения.
Россия подала встречное предложение, признавая чрезвычайное состояние здравоохранения в Украине, но не упоминая о своей роли в войне. Это предложение было отклонено.
После голосования российский представитель заявил ассамблее, что не против работы ВОЗ в Украине, но против политизации этого органа.
За резолюцию проголосовали 80 стран из 194 входящих во Всемирную организацию здравоохранения. Большинство делегаций либо проголосовали против (9), либо воздержались (52), либо отсутствовали в зале во время голосования (36), либо не были к нему допущены (17).
- 15 мая стало известно, что ВОЗ закрывает офис в Москве. Его функции будут перенесены в Копенгаген (Дания).
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