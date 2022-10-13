Об этом говорится в резолюции ПАСЕ.

"В свете давних проблем, касающихся верховенства права и демократии, которые остаются в основном нерешенными властью, Ассамблея решает продолжать внимательно следить за развитием событий по функционированию демократических институтов и верховенства права в Венгрии и открыть процедуру мониторинга в отношении Венгрии, пока эти проблемы не будут решены должным образом", – говорится в документе.

Известно, что в резолюции ПАСЕ перечислили главные нарушения Венгрией базовых прав демократической страны. В частности, речь идет о давлении на медиа и независимости судебной власти, проблемах с прозрачностью выборов, ситуации в сфере миграции, гендерного равенства и защиты национальных меньшинств.

Кроме того, в резолюции подчеркнуто, что действующий с 2020 года правовой режим предусматривает расширение полномочий премьер-министра Венгрии. Известно, что при принятии резолюции мониторинговый комитет подготовит миссию, которая проверит соблюдение Венгрией обязанностей и обязательств перед Советом Европы.

3 октября в Politico отметили, что Венгрия, Кипр, Греция и Мальта блокируют новый пакет санкций ЕС против России. Венгрия хочет, чтобы ей разрешили реэкспортировать в соседние страны ЕС российскую нефть, которую она получает по трубопроводу благодаря исключению из предыдущего пакета санкций. Но страны ЕС обеспокоены тем, что Будапешт получит несправедливое преимущество на едином рынке.

5 октября ЕС удовлетворил требования Венгрии и не будет ограничивать цены на российскую трубопроводную нефть в восьмом пакете санкций против РФ.