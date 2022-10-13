Ухудшение ситуации с правами человека: ПАСЕ возобновила мониторинг демократичности Венгрии
Парламентская ассамблея Совета Европы перечислила нарушения Венгрией фундаментальных прав человека и возобновила мониторинг демократичности страны
Об этом говорится в резолюции ПАСЕ.
"В свете давних проблем, касающихся верховенства права и демократии, которые остаются в основном нерешенными властью, Ассамблея решает продолжать внимательно следить за развитием событий по функционированию демократических институтов и верховенства права в Венгрии и открыть процедуру мониторинга в отношении Венгрии, пока эти проблемы не будут решены должным образом", – говорится в документе.
Известно, что в резолюции ПАСЕ перечислили главные нарушения Венгрией базовых прав демократической страны. В частности, речь идет о давлении на медиа и независимости судебной власти, проблемах с прозрачностью выборов, ситуации в сфере миграции, гендерного равенства и защиты национальных меньшинств.
Кроме того, в резолюции подчеркнуто, что действующий с 2020 года правовой режим предусматривает расширение полномочий премьер-министра Венгрии. Известно, что при принятии резолюции мониторинговый комитет подготовит миссию, которая проверит соблюдение Венгрией обязанностей и обязательств перед Советом Европы.
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- 5 октября ЕС удовлетворил требования Венгрии и не будет ограничивать цены на российскую трубопроводную нефть в восьмом пакете санкций против РФ.
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