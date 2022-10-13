English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Ухудшение ситуации с правами человека: ПАСЕ возобновила мониторинг демократичности Венгрии

Ухудшение ситуации с правами человека: ПАСЕ возобновила мониторинг демократичности Венгрии

13 октября, 2022 четверг
11:08
Мир ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы перечислила нарушения Венгрией фундаментальных прав человека и возобновила мониторинг демократичности страны

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ.

"В свете давних проблем, касающихся верховенства права и демократии, которые остаются в основном нерешенными властью, Ассамблея решает продолжать внимательно следить за развитием событий по функционированию демократических институтов и верховенства права в Венгрии и открыть процедуру мониторинга в отношении Венгрии, пока эти проблемы не будут решены должным образом", – говорится в документе.

Известно, что в резолюции ПАСЕ перечислили главные нарушения Венгрией базовых прав демократической страны. В частности, речь идет о давлении на медиа и независимости судебной власти, проблемах с прозрачностью выборов, ситуации в сфере миграции, гендерного равенства и защиты национальных меньшинств.

Кроме того, в резолюции подчеркнуто, что действующий с 2020 года правовой режим предусматривает расширение полномочий премьер-министра Венгрии. Известно, что при принятии резолюции мониторинговый комитет подготовит миссию, которая проверит соблюдение Венгрией обязанностей и обязательств перед Советом Европы.

  • 3 октября в Politico отметили, что Венгрия, Кипр, Греция и Мальта блокируют новый пакет санкций ЕС против России. Венгрия хочет, чтобы ей разрешили реэкспортировать в соседние страны ЕС российскую нефть, которую она получает по трубопроводу благодаря исключению из предыдущего пакета санкций. Но страны ЕС обеспокоены тем, что Будапешт получит несправедливое преимущество на едином рынке.
  • 5 октября ЕС удовлетворил требования Венгрии и не будет ограничивать цены на российскую трубопроводную нефть в восьмом пакете санкций против РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
ПАСЕ
Венгрия
Читайте также:
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
11 октября, 2022 вторник
Призываем к деэскалации. Индия и Китай впервые раскритиковали войну России в Украине
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
11 октября, 2022 вторник
Британская разведка объяснила, почему новому командующему "спецоперацией" будет сложно выполнить задачу Кремля
атака дронами Київщини
13 октября, 2022 четверг
Россияне атаковали дронами-камикадзе объекты критической инфраструктуры Киевщины
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.12
    Покупка 40.12
    Продажа 40.95
  • EUR
    Покупка 38.36
    Продажа 39.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
13 октября
12:49
Кремль планирует обвинить Киев в подготовке нескольких терактов на территории РФ, - ISW
12:38
Эрдоган во время встречи с Путиным призвал "прекратить кровопролитие в Украине"
12:21
Эксклюзив
Мы ожидаем открытия офиса Международного уголовного суда в Киеве, - Зеленский
12:20
В России признали, что 5 мобилизованных уже погибли в Украине
12:19
Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, - Чернышов
12:11
Эксклюзив
Коллапс карьеры Путина. Экс-министр энергетики заявил, что украинская газотранспортная система может обеспечить объемы для ЕС
11:59
OPINION
Ядерный и энергетический шантаж Путина терпит крах
11:43
НАТО
"Небесный щит": 15 членов НАТО начали проект по созданию общей системы противовоздушной обороны, - Spiegel
11:38
В Киевской области будут взрывать взрывоопасные предметы: просят сохранять спокойствие
11:33
Эксклюзив
На Крымском мосту было как минимум два взрыва, - CEO разведывательного агентства Molfar Старосек
11:25
Обновлено
Враг снова обстрелял Николаев. Разрушен пятиэтажный дом, ранен 11-летний ребенок
11:19
МВФ
Украина получила от МВФ $1,3 млрд дополнительного финансирования
10:58
Эксклюзив
Защита неба: для Украины создадут комплексную систему, которая будет поражать разные воздушные цели, - политолог-международник
10:47
Зеленский ответил на петицию об отмене визового режима с Беларусью
10:47
Инфографика
Курс валют сегодня: цена доллара и евро в обменниках
10:43
Эксклюзив
Сергей Згурец
Бороться с ракетами С-З00 можно комплексами быстрой реакции или путем уничтожения самих пусковых установок врага, - Згурец
10:42
В Славянске начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках
10:30
СНБО планирует заплатить 3 млн грн за реестр из нескольких олигархов
10:21
Наступление ВСУ в Херсонской области: россияне пытаются закрепить новую линию фронта, - британская разведка
10:21
Киев "организует теракты", а жители Крыма в 2014-м "сделали исторический выбор в пользу воссоединения с РФ": новые фейки от роспропаганды
10:07
OPINION
Юрий Бутусов
Россия не способна увеличить производство современной техники
10:04
Петр Порошенко
"Результат на табло": Порошенко призвал выбросить Россию из ООН
09:43
Литва передаст Украине новую военную помощь: что именно
09:43
Эксклюзив
Российские оккупанты умышленно наезжают на мины, чтобы вывести из строя технику и не воевать, - боец батальона "Свобода" Лысенко
09:42
Оккупанты 12 октября обстреливали четыре района Харьковщины, двоих мужчин госпитализировали
09:38
В Запорожской области россияне за сутки уничтожили 37 квартир
09:28
Эксклюзив
Коллаборанты в Херсоне очень напуганы и понимают, что нужно бежать, другого шанса не будет, - начальница ГВА Луговая
09:26
Инфографика
Около 420 оккупантов, 33 беспилотника и 6 вертолетов: потери РФ в Украине за сутки
09:15
Эксклюзив
Россия постоянными обстрелами инфраструктурных объектов нанесла ущерб Николаевщине около 150 млрд грн, - депутат Москаленко
09:04
OPINION
Николай Княжицкий
Голосование на Генассамблее ООН показало врагов и предавших дружбу с Украиной
09:00
Россияне обстреляли Никопольщину: ранен человек, повреждены более 30 домов, больница и электролинии
08:59
Обновлено
Россияне атаковали дронами-камикадзе объекты критической инфраструктуры Киевщины
08:41
ВСУ отразили атаки в районах 5 городов и сел, от действий РФ пострадали объекты и мирные жители более 40 населенных пунктов
08:41
За время полномасштабной войны Россия убила 990 мирных жителей Донетчины
08:29
РФ держит наизготовку в Черном море 16 ракет "Калибр"
08:10
Эксклюзив
Госбюджет нужно пересматривать и значительную часть средств направить на возобновление энергетики, - Княжицкий
08:02
Украинские бойцы поразили три вражеских С-300 в Токмаке на Запорожье и уничтожили до 150 россиян в Херсонской области
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 36 оккупантов, 4 российских вертолета и 5 складов с боеприпасами на Юге
08:00
"Вадуц" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций
07:37
Оккупанты в Донецкой области получают распоряжение о временном прекращении наступления, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV