Об этом в эфире Еспресо заявила заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка.

По ее мнению, цели у врага около Чугуева (Харьковщина), такие же, как и по всей Украине.

"Они понимают, что, когда наступят холода и дороги размоет дождь, им станет значительно сложнее бороться и захватывать любую территорию. Ухудшение погодных условий больше навредит врагу, чем нам, и идти в атаку и захватывать будет сложнее", - отметила Чашка.

Военнослужащая отметила, что пока россияне могут прорываться, – будут бросать все силы.

"Это такие точки, с которых они могут пополнять свои резервы и использовать в качестве запасных точек, места подвоза боекомплекта или пополнения продовольственных запасов, с чем у них проблемы. Они будут напирать, мы готовы держать оборону и при необходимости и в случае приказа идти в контрнаступление", – подытожила она.