Ухудшение погоды больше навредит врагу, чем нам, – заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
Россиянам во время холода и дождей будет очень сложно захватывать территорию
Об этом в эфире Еспресо заявила заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка.
По ее мнению, цели у врага около Чугуева (Харьковщина), такие же, как и по всей Украине.
"Они понимают, что, когда наступят холода и дороги размоет дождь, им станет значительно сложнее бороться и захватывать любую территорию. Ухудшение погодных условий больше навредит врагу, чем нам, и идти в атаку и захватывать будет сложнее", - отметила Чашка.
Военнослужащая отметила, что пока россияне могут прорываться, – будут бросать все силы.
"Это такие точки, с которых они могут пополнять свои резервы и использовать в качестве запасных точек, места подвоза боекомплекта или пополнения продовольственных запасов, с чем у них проблемы. Они будут напирать, мы готовы держать оборону и при необходимости и в случае приказа идти в контрнаступление", – подытожила она.
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