Ухудшение эпидситуации в Украине: заболеваемость коронавирусом растет четвертую неделю подряд, - Киевская школа экономики

Об этом во время онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается, однако текущая ситуация все еще остается контролируемой. Кровати с кислородом и реанимационные кровати заняты почти на 10%", - отметил он.

По словам Ганиченко, критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях: суммарно эти регионы дают 100% рост госпитализаций. Одесская область составляет половину всего увеличение госпитализаций за неделю в стране.

Он отметил, что три региона также превышают коэффициент обнаружения новых случаев (4%), в частности, это Сумская, Тернопольская и Херсонская области. На уровне страны коэффициент обнаружения составляет 2,6%, если он превысит 4%, то страна выйдет из "зеленого" уровня.

Ганиченко отметил, что риск возгорания в Украине остается высоким. Постепенный рост заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд.

"Количество регионов, где растет заболеваемость, сократилось, но это не улучшение эпидситуации, а колебания вокруг плато. Риск вспышки остается на высоком уровне. Госпитализации уже превышают выписки на 18%. Если эта тенденция продолжится, то нагрузка на систему здравоохранения быстро расти. Мы ожидаем такую же динамику в ближайшие две недели ", - сказал он.

Эксперт считает, что Украине следует наращивать темпы вакцинации.

"Украина продолжает наращивать темпы вакцинации и за неделю в среднем вакцинирует 1,4% населения, что выше среднеевропейского и мировой уровень. Однако для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения до конца года, темпы необходимо увеличить вдвое", - добавил Ганиченко.

Напомним, за минувшие сутки, 9 августа, в Украине зафиксировано 781 новый случай коронавируса .

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